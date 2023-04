Eventlocation in Kamp-Lintfort Yummi startet im „Yes“ wieder durch

„Vielleicht immer am letzten Sonntag im Monat“, sagen Wagner und Reinert. Der nächste Termin steht bereits fest und ist am 28. Mai. Ein Piano und etliche andere Instrumente stehen schon im „Yes“ bereit, für das passende Ambiente sorgen zahlreiche Musiker-Porträts an den Wänden. Armin Wagner kann es sich gut vorstellen, auch andere Musikformate im Yummi’s Yes zu etablieren. „Die Idee hatte ich schon früher, aber dann kam die Corona-Pandemie. Sie hat alles lahmgelegt.“ Ab März 2020 bis Ende 2022 sei so gut wie gar nichts mehr gegangen, wie fast überall in der Branche. Jetzt nimmt das Geschäft wieder an Fahrt auf. Einen regulären Kneipenbetrieb will Armin Wagner aber trotzdem nicht mehr an der Ringstraße 113 anbieten. Die Kneipenkultur habe sich geändert, sagt er und erinnert sich an seinen letzten Versuch.