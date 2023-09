Gastronomie in Kamp-Lintfort Die Villa Vigna hat einen neuen Standort

„Jeder Saal hat seine eigene Außenterrasse“, schwärmt der 38-jährige Gastronom. Über erste Buchungen für ein privates Hoppeditz-Erwachen, freut sich das Paar riesig. „Unsere Stammgäste sind einfach toll. Sie fragen nach, wann es wieder los geht, und bieten ihre Hilfe an“, freuen sich die Vignas, die am Stappweg nicht nur ein neues gastronomisches Zuhause gefunden haben. „Wir leben und arbeiten jetzt unter einem Dach“, sagt Kim Vigna und freut sich über die große Unterstützung der Vermieter, die ebenso wollen, dass es am Stappweg weiter gehe. „Wir waren uns sofort sympathisch.“ Dass die „neue“ Villa Vigna ein wenig außerhalb liegt, besorgt das junge Paar nicht. „Die Leute nehmen gerne den Weg in Kauf. Dass war schon damals so, als wir an der Xantener Straße waren“, sagt Simone Vigna. Auch am neuen Standort steht die italienische Küche auf der Karte. Einige Neuerungen sind aber geplant. So möchten die beiden Gastronomen einen Bistro-Bereich mit Mittagstisch anbieten. Auf der Karten sollen Gerichte wie Burger oder Schnitzel stehen.