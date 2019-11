Ausstellung in der Galerie Schürmann : Bach und Chopin inspirieren sie

Ariane Koch in der Ausstellung. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Die Galerie Schürmann in Kamp-Lintfort zeigt Arbeiten von Ariane Koch – streng linierte Bilder, ungewöhnliche Skulpturen und „Kunstkörper“, die sie aus alten Fahrradschläuchen flicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Ordnung und Fantasie, schließen sich die beiden nicht aus? Nein, tun sie nicht. Das beweisen die Arbeiten der in Bielefeld geborenen und in Baden-Württemberg lebenden Künstlerin Ariane Koch, die in der Kamp-Lintforter Galerie Schürmann zu sehen sind. Unter dem Titel „material tubes stripes light“ zeigt sie eine originelle Auswahl aus streng linierten Bildern, fantasievollen Skulpturen und ungewöhnlichen, aus Fahrradschläuchen geflochtenen „Kunstkörpern“.

Die Ausstellung umfasst insgesamt 35 Arbeiten aus drei verschiedenen gestalterischen Schwerpunkten. Schwerpunkt Nummer eins ist in diesem Fall eine Auswahl der erwähnten streng linierten Bilder. Sie bestehen in der Regel aus zahlreichen meist waagerecht oder senkrecht angeordneten, manchmal aber auch sich überkreuzenden Streifen in unterschiedlichen Farbzusammenstellungen. Die Farben, so erklärte die Künstlerin während des Ausstellungsaufbaus am Donnerstag, seien dabei das Ergebnis subjektiver Reiseeindrücke. So hat sie New York zum Beispiel besonders farbig dargestellt, während das Streifenbild von Lanzarote wegen seiner schwarzen Strände und brütenden Sommerhitze lediglich aus den Farben Schwarz und Rot besteht.

Info Zu sehen bis zum 14. Dezember Die Ausstellung mit Bildern und Skulpturen von Ariane Koch ist vom 15. November bis zum 14. Dezember in der Kamp-Lintforter Galerie Schürmann, Moerser Straße 252, zu sehen. Die Vernissage dazu findet am Freitag, 15. November, um 19 Uhr statt.

Etwa vier bis sechs Wochen braucht sie für solch ein Bild, wobei sie die Streifen nach dem Aufbringen mit einer dicken Epoxidharz-Schicht überzieht, die mehrfach beschliffen und zum Schluss mit einer glänzenden Lackschicht versehen wird. Ein Teil dieser Bilder ist zudem von hinten mit lichtstarken LED-Lampen beleuchtet, deren Farbtemperatur gewechselt werden kann.

Der zweite künstlerische Schwerpunkt zeigt mehrere ungewöhnlicher Skulpturen, darunter eine lebensgroße, schwarze Kinderfigur mit einem überdimensional großen, gesichtslosen Kopf. Oder ein rundes ufoartiges Gebilde von rund 120 Zentimetern Durchmesser namens „Alien Mum“, in dessen Mitte sich eine halbkugelförmige Vertiefung mit kirschgroßen, runden Noppen an den Wänden befindet.

Der dritte künstlerische Ausstellungsschwerpunkt besteht schließlich aus einer Reihe unterschiedlich großer, aus alten Fahrradschläuchen geflochtener Wand- und Bodenskulpturen. Dabei soll eine davon, ein knapp anderthalb Meter großer Vogelflügel, zum Beispiel den Traum vom Fliegen symbolisieren. Eine zweite, an der Decke hängende Skulptur besteht aus einem menschlichen Bein, das sich nach oben korbförmig in zahlreiche einzelne Schläuche verzweigt. Und eine dritte zeigt einen lebensgroßen Frauenkörper mit einer flachen runden Schale als Kopf, in der sich Eier befinden. Andere von Ariane Koch als „Kunstkörper“ bezeichnete Schlauchskulpturen erinnern an einen großen Brummkreisel oder stellen einfach nur assoziationsfreie, bauchige Formen mit verschiedenen runden oder spitzen Ausstülpungen dar.