Benefizabend in Hoerstgen : Gala und Diner: Doppelter Genuss für guten Zweck

Hoerstgen Der Freundeverein für die evangelische Kirche in Hoerstgen lud zu einem Benefizabend ein.

Mit „Willkommen, Bienvenue, Welcome“ aus dem Musical Cabaret von John Kander begrüßte das Duo Klassicals die Besucher im evangelischen Gemeindesaal Hoerstgen, um sie dann mit „Griechischer Wein“ von Udo Jürgens anstoßen zu lassen und zum Mitsingen einzuladen. Das Duo, hinter dem Sopranistin Andrea Eurich aus Moers und Bariton Michael Mrosek aus Wesel stehen, hatte am Samstag sein Programm passend zum Benefizabend „Gala und Diner“ abgestimmt. Es präsentierte Ausschnitte aus weltbekannten Musicals und Musikfilmen, um damit die drei Gänge des Menüs nicht nur auf Zungen zergehen, sondern auch in Ohren und Herzen eindringen zu lassen.

Die Musiker stellten vor allem internationale Stücke vor, nachdem die 40 Besucher die internationalen Vorspeisen genossen hatten. So gab es den Song „New York, New York“ aus dem gleichnamigen Film mit Liza Minelli und Cabaret aus dem gleichnamigen Musical von John Kander.

Das Duo blieb international, als die Besucher sich am Buffett den Hauptgang ausgewählt hatten, der aus Béchamelkartoffeln, Leipziger Allerlei und Lachs bestehen konnte. Es sang unter anderem „Es grünt so grün“ aus dem Musical „My Fair Lady“ von Frederick Loewe oder „Kann es wirklich Liebe sein“ aus „König der Löwen“ von Elton John.Das Dessert kündigte es mit dem Song „Aber bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens an, um mit „Time To Say Goodbye“ von Francesco Sartori den Abend des doppelten Genusses zu schließen.