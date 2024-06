Aktion für Gartenliebhaber So blüht es in Kamp-Lintforter Gärten

So führt der Wegweiser beispielsweise in den 800 Quadratmeter großen Garten von Astrid und Norbert Thiele an der Krusestraße, der mit Naturteich, Lounge und Staudenbeeten gestaltet ist, aber auch in den Kleingarten von Albert und Monika Lemke, der sich im Kleingartenverein „Zur Erholung“ an der Franzstraße befindet. Mit dabei sind außerdem Ursula Adams, die an der Leuchtstraße in Saalhoff einen 1400 Quadratmeter großen Bauerngarten mit Stauden, historischen Rosen und Teich pflegt, der Bauerngarten von Käthe Pittgens und der 1500 Quadratmeter große Wohlfühlgarten von Andrea und Matthias Willicks an der Stephanstraße. Dort trifft man auf schöne Stauden, viele Kräuter, Gemüse, Sitzecken, Bachlauf, Streuobst, Gartenatelier und Hühner.