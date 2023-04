Fußball-Feriencamp Kamp-Lintfort Kinder trainieren wie die Fußball-Profis

Drei spannende Tage lagen vor jungen Kickern. Zum Start gab es die entsprechende Sportkleidung, so dass die Trainingseinheiten in neuem einheitlichen Dress mit Trikot, Hose, T-Shirt und Stulpen noch mehr Spaß machten. Die gute Laune auf dem Spielfeld war am verregneten ersten Vormittag am Mittwoch durch nichts zu toppen. Regen? Welcher Regen? „Der hört mittags wieder auf“, erklären die jungen Kicker. „Wir haben total viel Spaß. Alle sind Feuer und Flamme. Und Spaß ist doch das Wichtigste. Nationalitäten spielen keine Rolle. Wir haben das Glück, bei der neuen Platzanlage auf eine super Infrastruktur zu treffen“, stellt Dennis Wilson fest.