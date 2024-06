Apotheker im Altkreis Moers geben Tipps Gesund während der EM feiern

Geselligkeit Fußball, Geselligkeit und Alkohol gehören für viele Fußballfans zusammen. Alkohol trocknet den Körper jedoch aus, wenn nicht ausreichend Flüssigkeit in Form von nicht-alkoholischen Getränken zugeführt wird. Hier ist Mineralwasser am besten geeignet. „Als Faustregel gilt: Nach jedem Glas Bier oder Wein ein Glas Wasser. So wird der Alkohol verdünnt und der Durst gelöscht“, rät Peter Vogt, Pressesprecher der Apotheken in Altkreis Moers.