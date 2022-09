Prävention steht im Mittelpunkt : Ausstellung gegen sexualisierte Gewalt in Kamp-Lintfort

In Kamp-Lintfort können Schüler derzeit eine Ausstellung zum Thema ‚sexualisierte Gewalt‘ besuchen. Foto: Norbert Prümen

KAMP-LINTFORT Alle dritten und vierten Klassen besuchen die Ausstellung „Wir sind echt Klasse!“ im Schirrhof. Eingebunden ist die Thematik in den Unterricht. Warum die Auseinandersetzung damit so wichtig ist.

„Wir wollen die sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern verringern“, sagt Lydia Kiriakidou, die Leiterin des Amtes für Schule, Jugend und Sport. Deshalb holte die Stadt zusammen mit der Beratungsstelle für Schwangerschaft und Sexualität des Awo-Kreisverbands die Ausstellung „Wir sind echt Klasse“ nach Kamp-Lintfort. Im Rahmen dieser Präventionsausstellung zur sexualisierten Gewalt finden Vorträge und Lehrefortbildungen statt. Außerdem erhalten Lehrer pädagogisches Material, um das Thema zu vertiefen.

„Die Kinder sollen durch dieses pädagogische Präventionsprojekt in ihren Kompetenzen, in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrer Autonomie gestärkt“, betonte Beigeordneter Christoph Müllmann bei der Eröffnung am Freitag. Lydia Kirakidou ergänzt: „Alle Grundschulen habe sich mit ihren dritten und vierten Klassen angemeldet, außerdem die Förderschule.“ Die Klassen können in mehreren Gruppen von fachkundigen Personen durch die Ausstellung geführt werden, weil vom Jugendamt angehende Erzieher vom Hermann-Gmeiner-Berufskolleg, Mitarbeiter des Kindernests des Jugendamts und Mitarbeitende der Awo-Beratungsstelle gewonnen werden konnten. Zeiten sind 8, 10 und 11.45 Uhr.

Info Zum Thema: Vorträge im Schirrhof An den nächsten drei Montagen werden Vorträge im Schirrhof, Friedrich-Heinrich-Allee – gegenüber der Einmündung des Dieprahmswegs –, angeboten. 5. September Um 18.30 Uhr spricht Birgit Katthagen zum Thema ‚Prävention und sexualisierte Gewalt‘. Sie ist Diplom-Sozialpädagogin und aktiv bei der Beratungsstelle für Schwangerschaft und Sexualität des Awo-Kreisverbands. 12. September Um 18.30 Uhr trägt Kristina Kaiser zum Thema ‚Medienschutz‘ vor. Sie arbeitet bei der Grafschafter Diakonie, die die Drogenhilfe Kamp-Lintfort trägt. Dort ist sie für die Suchtprävention in Kindergärten und Grundschulen zuständig. 19. September Um 19.30 Uhr hält Sandra Epping den Vortrag ‚Sexualisierte Gewalt im Internet‘. Sie arbeite im Kommissariat Vorbeugung der Kreispolizei. 14. September Um 15 Uhr besucht die AG 60 plus der SPD die Ausstellung. Auch Gäste können teilnehmen. Kontakt Personen, die die Ausstellung besichtigen wollen, können sich bei der Arbeiterwohlfahrt in Kamp-Lintfort melden: Telefon 02842 13997.

„Die Schule ist neben der Familie die wichtigste Sozialisationsinstanz für Kinder“, berichtet Birgit Katthagen von der Beratungsstelle für Schwangerschaft und Sexualität des Awo-Kreisverbands. „Schule biete ihnen einen geschützten Raum, in dem Gewalterlebnisse sichtbar und Hilfen angeboten werden können.“ Die Ausstellung sei bereits erfolgreich in Dinslaken und in Moers gelaufen, sagt die Diplom-Sozialpädagogin weiter. Außerdem sei sie 2021 an der Ebertschule in Kamp-Lintfort aufgebaut gewesen, leider zur Hochphase der Pandemie.

Die Ausstellung „Wir sind echt Klasse!“ wurde vom Petze-Institut für Gewaltprävention in Kiel konzipiert, und ist in mehreren Exemplaren bundesweit unterwegs. Jedes Exemplar besteht aus sechs Stationen, die für Kinder spielerisch und anschaulich sind. An den ersten beiden Stationen werden Kinder sensibilisiert, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen und Köperteile offen zu benennen. Erst die dritte Station thematisiert das Nein-Sagen. „Kindern fällt das Nein-Sagen noch schwerer als Erwachsenen“, so Katthagen. „Deshalb ist es nicht gut, mit dem Nein-Sagen anzufangen.“