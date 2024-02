Apothekerin in Kamp-Lintfort informiert Tipps für Eltern – was in die Kinderapotheke gehört

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, 28. Februar, von 15 bis 17.30 Uhr in der Kita St. Paulus, Fasanenstraße 1f, in Kamp-Lintfort. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 02842 4946 oder per E-Mail de-groote@bistum-muenster.de.