Frühe Hilfen für Eltern in Kamp-Lintfort Wie das „Kindernest“ die Familien unterstützt

Gesundheitliche oder psychische Probleme nach der Geburt, finanzielle Sorgen, Partnerschaftskonflikte, Trennung oder sogar Gewalt in der Beziehung: In jungen Familien läuft nicht immer alles gut. Für sie will das Kindernest, eine Kooperation von Stadt und Grafschafter Diakonie, eine wichtige Anlaufstelle sein – und das seit inzwischen mehr als 15 Jahren. Damals gaben sich Kommunen im Rahmen der „sozialen Frühwarnsysteme“ den Auftrag, Schwangere und junge Familien mit Kindern unter drei Jahren frühzeitig zu erreichen und ihnen ein individuelles Unterstützungsangebot zu machen. Diese Hilfe tut weiter Not – wie aus dem Jahresbericht 2023 hervorgeht, den das Kindernest jüngst zur Beratung im Jugendhilfeausschuss vorgelegt hatte.