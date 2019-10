Einsatz in Kamp-Lintfort : Freiwillige Feuerwehr rettet zwei Pferde aus dem Morast

Zwei Pferde sind am Freitagmittag in einem Waldgebiet in Kamp-Lintfort in morastigem Boden teilweise bis zum Hals versunken.

Die Löscheinheiten Kamperbrück und Hoerstgen der Feuerwehr Kamp-Lintfort haben am Freitag um 13.22 Uhr zwei Pferde aus einer Notlage gerettet. An der Spanischen Straße waren die Tiere aus einer Weide ausgerissen und in einem benachbarten Waldgebiet in morastigem Boden teilweise bis zum Hals versunken. Trotz umgehend eingeleiteter Befreiungsversuche der Pferdehalterin und Helfer war der Einsatz der Feuerwehr zur Unterstützung erforderlich.

Die Feuerwehr sicherte den Bereich, um ein Abrutschen der Pferde noch tiefer in den Morast zu verhindern, und befreite die Tiere mit Muskelkraft, da die Einsatzstelle für Fahrzeuge nicht erreichbar war. Unterstützt durch die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn mit Spezialgeschirr für die Tiere konnten beide Pferde nach knapp zwei Stunden befreit werden. Eine Tierärztin begleitete die Maßnahmen. Die Pferde blieben unverletzt.