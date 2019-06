Von Kamp-Lintfort nach Amsterdam : Frauen aus Kamp-Lintfort schreiben „Briefe an Anne Frank“

Die Kamp-Lintforterinnen am Anne-Frank-Haus in Amsterdam. Foto: Awo

Kamp-Lintfort/Amsterdam Awo-Integrationsagentur unternahm mit 57 Frauen eine Reise zum Anne-Frank-Haus in Amsterdam.

„Ich habe das Versteck deiner Familie besichtigt und habe Gänsehaut bekommen. Trotz dieser schrecklichen Zeit warst du in der Lage deine Gefühle, Gedanken und Ängste aufzuschreiben, das bewundere ich sehr…“ Diese Worte hat eine Kamp-Lintforterin im Anschluss an den Besuch des Anne-Frank-Hauses in Amsterdam geschrieben. Insgesamt 57 deutsche, bosnische, türkische und afghanischen Frauen haben an einer Fahrt mit der Integrationsagentur der Awo teilgenommen. Sie zeigten sich tief bewegt, wie die „Briefe an Anne Frank“ zeigen, die sie nach dem Besuch des Museums unter Anleitung der Kursleiterinnen Berna Catal und Nuray Özcan verfasst haben. „Was ich nicht verstehe ist, wieso man wegen der Religion so runter gemacht wird“, schrieb zum Beispiel eine andere Frau. „Anne Frank und die Millionen anderer Juden haben den christlichen Menschen doch gar nichts getan, aber nur weil man Jude/Jüdin ist, wird man bestraft…“

Anlass für die Fahrt mit der Integrationsagentur war der 90. Geburtstag von Anne Frank am 12. Juni, so alt wäre sie jedenfalls geworden, wenn sie das Konzentrationslager überlebt hätte. Eine Gruppe der jüngeren Frauen, die sich im Rahmen eines Kurses der Integrationsagentur mit den Themen wie Antisemitismus, Diskriminierung und Integration befassen, beschäftigten sich intensiver mit der Geschichte des jüdischen Mädchens. Anne Frank war mit ihrer Familie vor den Nazis nach Amsterdam geflohen, fand dort für eine Weile Zuflucht, musste schließlich aber mit ihrer Familie untertauchten. Sie lebte zwei Jahre versteckt in einem Hinterhaus in Amsterdam, bis zu ihrer Deportation in die Konzentrationslager nach Deutschland.

„Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich wäre nicht wirklich darauf gekommen in dieser Zeit ein Tagebuch zu führen“, heißt es zum Beispiel in den „Briefen an Anne Frank“ der Kamp-Lintforterinnen. Oder auch: „Ich frage mich, was sie den Nazis gewünscht hätte? Hätte sie auf ihre Religion verzichtet, um zu überleben, wenn sowas ginge?“ Fazit einer anderen Frau: „Ich finde es gut, dass es sowas nicht mehr in Deutschland gibt, und ich hoffe, dass es in den anderen Ländern auch ändert . . . Anne Frank, du warst ein sehr starkes Mädchen …ich habe großen Respekt vor dir. Ruhe in Frieden.“

