Fotoausstellung in Kamp-Lintfort Wenn sich Natur und Architektur in Bildern begegnen

„Farbe. Form. Textur – Abstraktion in der Fotografie“ nennt Klaus Meyer-Böving seine Ausstellung. Rund 30 Fotoarbeiten in kleinen und großen Formaten präsentiert er in der Mediathek. Schon als Schüler am Rheinkamper Gymnasium hat er seine Leidenschaft für die Fotografie und die moderne Kunst entdeckt. „Mein Kunstlehrer hat mich darin bestärkt“, erinnert sich der gebürtige Orsoyer, der heute seinen Lebensmittelpunkt in Issum-Sevelen hat. Seine Kamera ist sein Begleiter auf all seinen Reisen, wenn er beispielsweise in Portugal oder auf Madeira unterwegs ist.