Reifeprüfung in Kamp-Lintfort : Forster-Gymnasium: Sie haben das Abitur bestanden

Kamp-Lintfort Zwei Lockdowns und längere Phasen des Wechselunterrichts sind überstanden: Diese jungen Frauen und Männer haben das Abitur am Georg-Forster-Gymnasium bestanden.

(RP) Das Abitur in Zeiten von Corona ist etwas Besonderes. Auch die Abiturientinnen und Abiturienten dieses Jahrgangs am Georg-Forster-Gymnasium in Kamp-Lintfort mussten gleich zwei Lockdowns und längere Phasen des Wechselunterrichts überstehen. Sie haben das Beste daraus gemacht und das Abitur bestanden. Folgende Schüler machten am Georg-Forster-Gymnasium ihren Abschluss: Youssef Abdelmesseh, Anouar Akdaoui, Jule Alsfasser, Hüseyin Ates, Sebastian Bachus, Dean Bajagic, Annkathrin Baloh, Sadina Becis, Beyza Bol, Nina Börner, Ricarda Buhl, Anna-Luna Büschken, Malik Burnic, Abdul Ciran, Vanessa Cladders, Viktoria Cyris, Ben Daedler, Jakob Dietl, Aleksandar Dobrota, Andrej Dobrota, Alexander Dworczyk, Hjordis Fischer, Barbara Freitas, Ben Fuhrmann, Severin Gremme, Muanis Hajlovac, Jan-Christopher Heßling, Tobias Hühne, Arlinda Ismaili, Isabel Jäger, Azra Jahic, Katrin Janssen, Saumiyah Jeyaruban, Ihsan Kabatas, Diana Kalin, Antonia Kalmutzke, Laura König, Fynn Kraemer, Anes Kujundzic, Jeolina Kurscheit, Elias Leßmann, Christian Liebert, Moritz Milkereit, Frauke Meyer, Jan-Niklas Möllers, Tim Münzhardt, Almin Muric, Sukesh Nanthakumar, Dorothee Oppitz, Enes Özcan, Michelle Palenga, Zoe Papalexandrou, Yan Pawlinski, Simon Peters, Elma Pilavdzic, Alisa Poljak, Jan Rathmer, Silvia Rieff, Jan-Luca Rind, Tristan Rödel, Rica Röhner, Felix Rölver, Luna Roth, Julian Rothkopf, Anastasia Savic, Lara Schipper, Linda Schrage, Robert Seiler, Lara Slamar, Nadija Smajlovic, Tea Terze, Daniel Thoma, Ben Thonhauser, Lavinia Licata Tiso, Sema Ülger, Ricardo Van der Wouw, Natalie Wacker, Roman Wal, Maclaire Wanji, Madlen Weber, Jessica Wiegmann, Vivien Wircbici, Ala Zeynep, Sophie Zitzmann,