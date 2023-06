Bergmannstradition in Kamp-Lintfort Das Gefühl, 1000 Meter unter Tage zu sein

In der Nähe des Bergwerks sei eine Bergehalde aufgeschüttet worden. Im zweiten Weltkrieg sei in den künstlichen Berg eine kreisrunde Strecke gebaut worden, um dort ein Lazarett zu errichten. Ab den 1950er Jahren sei diese Strecke von der Lehrwerkstatt des Recklinghauser Bergwerks Stück für Stück erweitert worden, um heute eine Länge von 1,4 Kilometer zu haben. Als das Bergwerk in Recklinghausen 1972 geschlossen worden sei, sei es Trainingsbergwerk geworden, das über der Erde liege, um es zu bleiben, als 2018 in Deutschland die letzte Steinkohle gefördert wurde. „Das Gefühl, 1000 Meter unter Tage zu sein, befällt selbst altgediente Hauer, die ihr Leben lang in die Grube eingefahren sind“, meinte Helmut Schewe. „Dabei liegt es nicht unter Tage. Der typische Geruch der Grube und die Streckenquerschnitte sind in dieser Form einmalig in Deutschland.“