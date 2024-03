Am Drehmannshof in Kamp-Lintfort Diese Standorte wurden für das neue Flüchtlingsheim geprüft

Insgesamt 14 Flächen auf Kamp-Lintforter Stadtgebiet hat die Stadtverwaltung als mögliche Standorte für die Errichtung der neuen Flüchtlingsunterkunft geprüft. Warum die Wahl auf das RAG-Grundstück in der Nähe zur Tierherberge am Drehmannshof fiel, beantwortet die Verwaltung jetzt in Reaktion auf die Anfrage der CDU-Fraktion. Geprüft wurden die städtischen Flächen im „Dreieck“ Krupp-straße zwischen Autohaus Terhart und Steinmetz Hirt, die Erweiterungsfläche am Schulstandort Kamper Dreieck in Richtung der Schanzstraße, der Bereich um den Spielplatz Schulstraße/Wandelweg auf Höhe Lineg-Turm, die verbliebene Fläche am DJK-Sportplatz, die Zirkuswiese an der B 510, die Max-Planck-Straße im Eingangsbereich zum Technologiepark Dieprahm, ein Grundstück an der Friedrich-Heinrich-Allee, eine innenstadtnahe Grünfläche südlich der Eupener Straße sowie eine Fläche im Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch.