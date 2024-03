Neue Flüchtlingsunterkunft in Kamp-Lintfort „Den perfekten Standort gibt es wohl nicht“

Kamp-Lintfort · Am Dienstag, 19. März, entscheidet der Stadtrat über den Standort der neuen Flüchtlingsunterkunft in Kamp-Lintfort. Tierschützer hatten zuletzt deutliche Kritik am von der Verwaltung vorgeschlagenen Standort „Am Drehmannshof“ geäußert. So diskutieren die Fraktionen das Thema in ihren Reihen.

Die Stadt den Bau solcher oder ähnlicher Mobilbauten am Drehmannshof.

Von Anja Katzke