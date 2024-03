Neue Flüchtlingsunterkunft in Kamp-Lintfort CDU will alternative Flächen genannt bekommen

Die Stadt Kamp-Lintfort plant am Drehmannshof den Bau einer Flüchtlingsunterkunft für bis zu 200 Menschen. Auf einem 3200 Quadratmeter großen Grundstück, das die Stadt von der RAG Montan Immobilien GmbH kaufen möchte, sollen bis zum Spätsommer 2024 rund 50 Mobilbauten dauerhaft errichtet werden. Nachdem Tierschützer in der vergangenen Woche deutliche Kritik an der Wahl des Standortes geäußert hatten, hat die CDU im Kamp-Lintforter Stadtrat jetzt weiteren Erörterungsbedarf. Sie hat einen Fragenkatalog erstellt, den Bürgermeister Christoph Landscheidt bis zur Sitzung des Stadtrates am 19. März beantworten soll.