Flüchtlingsunterkunft am Drehmannshof Kamp-Lintforter organisieren Flashmob an der Tierherberge

Der Aufruf zum Flashmob erfolgte am Sonntagmorgen in den Sozialen Netzwerken. Am Nachmittag trafen sich gut 80 Kamp-Lintforter am Südtor, um gegen den geplanten Standort der neuen Flüchtlingsunterkunft zu demonstrieren, die dort nördlich der Tierherberge Kamp-Lintfort entstehen soll. Die Teilnehmer liefen über das Grundstück, auf das die zweigeschossige Anlage errichtet werden soll und die für 200 Flüchtlinge ausgelegt sein wird. Im Hintergrund bellten Hunden, zum einem vom Gelände des Hundevereins SPV Kamp-Lintfort, zum anderen von der Tierherberge Kamp-Lintfort. Dabei ließen sich die Teilnehmer zwei Minuten filmen. Dieser Film sollte am Sonntagabend in die Sozialen Netzwerke gestellt werden.