Ausbildung in Kamp-Lintfort Finanzamt Kamp-Lintfort setzt seine Ausbildungsinitiative fort

Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung mit ihren 104 Finanzämtern will ihre Einstellungsoffensive mit zusätzlichen Ausbildungs- und Studienplätzen fortsetzen. Insgesamt bietet die Finanzverwaltung 1637 neuen Anwärterinnen und Anwärtern im Jahr 2023 eine Ausbildung bzw. ein Studium an – so vielen wie noch nie.