Sport in Kamp-Lintfort : Fichte Linfort: Hochfahren mit angezogener Handbremse

Vereinschef Gerd Wahle sieht Licht am Ende des Tunnels. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

KAMP-LINTFORT TuS Fichte Lintfort setzt Lockerungsmaßnahmen der Behörden in der Vereinsarbeit um, achtet dabei jedoch auf strikte Einhaltung aller noch bestehenden Beschränkungen. Organisatorische Arbeit steht hoch im Kurs.

„Endlich geht es hier mal wieder in die richtige Richtung“, seufzt Norbert Lewing, der bei Fichte Lintfort die Fußballabteilung als Geschäftsführer leitet. In den vergangenen Wochen kümmerte er sich um die Pflege der Fußballplätze „Am Volkspark“. „Ich kam mir dabei manchmal vor wie der einzige Mensch auf dieser Welt. Stundenlang habe ich keine Menschenseele um mich herum angetroffen“, berichtet Lewing über diese „unwirkliche Situation“. Am Donnerstagabend beriet er mit den weiteren Vorstandsmitgliedern in einer Videokonferenz über die vorsichtige Öffnung der Anlage für den Trainingsbetrieb. Insgesamt 25 Mannschaften der Vereine Fichte und DJK Lintfort könnten davon profitieren.

Gerd Wahle, der Vereinsvorsitzende, begrüßt die Lockerungsmaßnahmen der Bundes- und Landesregierung: „Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, halte ich teilweise für überzogen. Wir sind jetzt jedenfalls froh, dass wir unser Vereinsleben wieder Schritt für Schritt aktivieren können. Würde dieser Zustand noch länger andauern, so könnte uns das am Ende Mitgliederaustritte bescheren. Das wäre mittel- und langfristig natürlich ein großes Problem.“ Wahle berichtete über ein Vereinskonzept, das von Jugendleiter Michael Schraven entwickelt wurde. Darin ist vorgegeben, wie die Mannschaften in den nächsten Wochen den Trainingsbetrieb aufnehmen können.

INFO Traditionsverein möchte Geschichte fortschreiben TuS Fichte Lintfort: Gründung am Vorabend des Ersten Weltkriegs 1914 durch Bergleute im Gasthof „Zur neuen Industrie“ im Stadtteil Rossenray

Erster Vorsitzender: Gerd Wahle

Abteilungen: Fußball, Kuk Sool Won (Kampfsport)

Vereinsheim: Platzanlage „Am Volkspark“, Franzstraße Kamp-Lintfort

Alle Trainer bekommen diesen Leitfaden ausgehändigt und haben dafür Sorge zu tragen, dass es keine Abweichungen gibt. Einige Beispiele: Da die Sanitäreinrichtungen noch mindestens bis zum 30. Mai geschlossen bleiben sollen, kommen die Kicker bereits in Trainingskleidung zur Platzanlage und verlassen diese nach der zur Zeit auf 60 Minuten reduzierten Übungseinheit unmittelbar wieder. Kinder unter zwölf Jahren dürfen einen Begleiter mitbringen. Ältere Kinder und Jugendlichemüssen das nicht. Zweikämpfe beziehungsweise Trainingseinheiten mit Körperkontakt wird es nicht geben. Die Gastronomie ist noch nicht wieder geöffnet, so dass es auch dort noch nicht wieder zu normalen Begegnungen kommen kann.

„Unsere drei Plätze sind in einem Top-Zustand“, sagt Wahle schmunzelnd und sieht das als einen angenehmen Nebeneffekt der bisherigen Anlagensperrung. Außerdem wurden Wartungsarbeiten, kleinere Reparaturen und Ausbesserungen durch Fremdfirmen vorgenommen, soweit dies möglich war. Um die bisherigen Schritte der Lockerungsmaßnahmen nicht zu gefährden, setzt man im Verein auf die Eigenverantwortung der Übungsleiter. Wahle dazu: „Ich halte nichts von Kontrollen und Überwachung innerhalb des Vereins. Dazu sind die Ordnungsbehörden der Stadt Kamp-Lintfort da. Wir kennen unsere Trainer und Betreuer, und wir wissen, dass sie mit der momentanen Situation entsprechend vorsichtig und sensibel umgehen werden.“ Es gibt auch Stimmen im Verein, die noch sehr zurückhaltend klingen. „Nicht jeder Trainer ist jetzt schon zur Wiederaufnahme der Übungseinheiten bereit“, weiß der Vereinsvorsitzende und bringt auch dafür Verständnis auf.