Feuerwehreinsatz in Kamp-Lintfort Auto brennt komplett aus

Am Waldweg stand am Donnerstagabend ein Pkw in Flammen. Das Feuer drohte auf ein Gebäude überzugreifen, der brennende Wagen war direkt davor geparkt.

26.01.2023, 11:52 Uhr

Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Foto: Stadt Kamp-Lintfort Feuerwehr