Retten, löschen, bergen und schützen in Kamp-Lintfort Seit 25 Jahren im Dienst der Feuerwehr

Zwei hauptamtliche Stellen gab es vor 25 Jahren, als er in die Verwaltung wechselte, heute sind es 20. „Diese Entwicklung hat auch damit zu tun, dass die Wache tagsüber nicht mehr mit freiwilligen Kräften besetzt werden konnte. Viele der Feuerwehrleute arbeiten in anderen Städten, so dass sie es nicht rechtzeitig zum Einsatz schaffen können. Deshalb wurden die hauptamtlichen Kräfte aufgestockt“, berichtet er. Auch der Standort der hauptamtlichen Feuerwehr hat in den vergangenen 25 Jahren gewechselt. „Anfangs hatten wir ein Büro im Rathaus, dann waren wir für zehn Jahre an der Oststraße“, erinnert sich Ludwig Kathage. 2011 ging die damals neu erbaute Feuerwache an der Eyller Straße in Betrieb. Verwaltung, Haushalt, Personal und die Verbindung zur ehrenamtlichen Feuerwehr, das sind neben den 24-Stunden-Diensten seine Hauptaufgaben. Zur Freiwilligen Feuerwehr kam er vor 40 Jahren übrigens über seinen Schwiegervater, der Leiter der Feuerwehr war.