Einsatz in Kamp-Lintfort : Feuerwehr löscht Brand an der Ebertstraße

Die Feuerwehr ist am Donnerstag um 14.30 Uhr zu einem Brand an die Ebertstraße ausgerückt. Bei der Alarmierung war für die Wehrleute noch unklar, ob Menschenleben in Gefahr sind. Wie die Kreispolizei Wesel am Nachmittag auf RP-Anfrage berichtete, konnten die drei dort gemeldeten Bewohner das Gebäude in der Altsiedlung rechtzeitig verlassen. Das Feuer muss im Erdgeschoss ausgebrochen sein. Die Feuerwehr habe beim Eintreffen vor Ort eine starke Rauchentwicklung im Gebäude festgestellt, aber keine offenen Flammen. Wie der Brand entstanden ist, steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Haus sei, so die Kreispolizei Wesel, vorerst nicht mehr bewohnbar. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.