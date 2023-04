Feuer in Kamp-Lintfort Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion der verstorbenen Person an

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Dienstagabend an der Schulstraße hat die Feuerwehr eine Person tot aufgefunden. Wie die Kreispolizei in Wesel am Mittwoch mitteilte, ist die Identität der verstorbenen Person noch nicht ermittelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen – auch zur Brandursache – aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft findet eine Obduktion statt. Das teilt die Kreispolizei Wesel am Mittag mit.