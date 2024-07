Ferienprogramm in Kamp-Lintfort Im „Grünen Klassenzimmer“ die Natur erforschen

Auch in den Sommerferien bietet das Grüne Klassenzimmer im Zechenpark Kurse und Programme für Kinder an. Insbesondere Ferienbetreuungen des offenen Ganztags und Jugendzentren, die lebendige und lehrreiche Erlebnisse für ihre Kinder und Jugendlichen suchen, sind eingeladen. Ein besonderes neues Highlight ist der Besuch auf einem nahegelegenen Bauernhof, teilt die Stadt mit. Dort haben Kinder die Möglichkeit, Tiere hautnah zu erleben, landwirtschaftliche Tätigkeiten kennenzulernen und ein tieferes Verständnis für die Herkunft ihrer Lebensmittel zu entwickeln. Dieser Ausflug verspreche nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch wertvolle Einblicke in das Leben auf dem Land.