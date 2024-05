Kinderferienprogramm in Kamp-Lintfort Was Holiday-Fun 2024 Kindern zu bieten hat

Das Team der Mobilen Jugendarbeit freut sich darauf, das Holiday-Fun 2024, das Ferienprogramm der Stadt Kamp-Lintfort für Jugendliche ab zwölf Jahren, auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann. 2024 gibt es gleich mehrere Kreativworkshops. Die Teilnehmenden dürfen Leinwände gestalten und T-Shirts und Jutebeutel designen. Zusammen mit dem ZDI und dem FabLab der Hochschule-Rhein-Waal wird es einen Plotterworkshop geben. Hoch hinaus und nass wird es beim Turmspringworkshop unter Anleitung des ehemaligen deutschen Meisters Patrick Rodriguez Rubio. In diesem Angebot, das in Kooperation mit den Stadtwerken durchgeführt wird, kann jeder seine Turmspringqualitäten ausbauen. Es stehen auch wieder Ausflüge auf dem Programm. Unter anderem geht es in das Phantasialand nach Brühl und zum Lasertag nach Oberhausen. Des Weiteren steht ein Besuch im Kletterpark „Tree2Tree“ in Duisburg auf der Agenda. Sportlich wird es beim Besuch der Jump-Galaxy Trampolinhalle in Düsseldorf. Weiterhin vervollständigen Kartfahren, Bogenschießen und viele weitere Aktionen die Angebotspalette. Der diesjährige Anmeldetermin ist Mittwoch, 12. Juni, von 17 bis 19.30 Uhr im alten Rathaus/ Teencafe (Moerser Straße 316). Die Besucher werden gebeten, den Hintereingang (Musikschule, grüne Tür) zu nutzen und der Beschilderung zu folgen. Die jeweiligen Unkostenbeiträge und das ausgefüllte Anmeldeformular sind mitzubringen. Die Teilnehmerzahlen sind wie in jedem Jahr begrenzt, und es werden keine Voranmeldungen angenommen.