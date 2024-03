Liberale in Kamp-Lintfort Stephan Heuser bleibt Vorsitzender

„Das ist halt so, wenn man jahrelang die absolute Mehrheit in einer Stadt hat. Da kann man machen, was man will“, kommentierte Heinz-Peter Ribbrock, sachkundiger Bürger der Freien Demokraten im Hauptausschuss die Kritik seines Ortsparteivorsitzenden. Des Weiteren berichtete Stephan Häuser in seinem Jahresrückblick über die neuen, seit Ende Februar diesen Jahres von der Partei in der Moerser Straße 267 angemieteten Räume: „Das war ein mutiger Schritt. Aber ich denke, er hat sich gelohnt.“ In Zukunft können sich dort interessierte Besucher dienstags, freitags und samstags von 10 bis 12 Uhr über die aktuellen und geplanten Aktivitäten der Kamp-Lintorter FDP informieren lassen. Das nächste von ihm angeschnittene Thema war die demnächst stattfindende Europawahl. Hier setzt nicht nur sein Ortsverband auf einen Erfolg der FDP-Kandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.