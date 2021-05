Stadtentwicklung in Kamp-Lintfort : FDP für Erhalt nachbarschaftlicher Spielplätze

Kamp-Lintfort Die Liberalen suchten das Gespräch mit den Anwohnern: „Das Gutachten spiegelt nicht die Interessen der Bürger wider. Es kann nicht sein, dass diese Spielplätze geopfert werden sollen, um Geld für den Haushalt locker zu machen“, sagt FDP-Chef Stephan Heuser.

Die Liberalen setzen sich für den Erhalt nachbarschaftlicher Spielplätze ein. Das aus 2018 stammende Gutachten, auf das das Spiel- und Sportflächenkonzept basiert, sei nicht mehr aktuell und gebe nicht die Interessen der Bürger wieder, teilt die FDP in einer Pressemitteilung mit. Die Ratsmitglieder Michael Raskopf und Stephan Heuser haben das Gespräch mit Anwohnern in der Nachbarschaft des Spielplatzes „Lange Straße“ gesucht und auf Flugblättern zur Rückmeldung ermuntert. „Einige Betroffene konnten wir persönlich sprechen. Am Beispiel dieses Spielplatzes wird besonders deutlich, dass die Pläne der Verwaltung nicht fundiert sind. So sind die Neubauten gegenüber des Platzes – auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Hahn – erst im Laufe der letzten Monate entstanden“, betont Stephan Heuser. Viele Familien seien dort schon eingezogen. Eltern und Kinder seien entsetzt, dass nun der Spielplatz weichen soll. Ihrer Pressemitteilung hat die FDP einige Aussagen von Eltern und Kindern protokolliert: „Wir sind für den Erhalt des Spielplatzes. Zum einen haben wir selber ein Kleinkind, zum anderen wurde neben uns ein Neubaugebiet errichtet, in dem viele junge Familien wohnen. Darüber hinaus bekommen wir mit, dass der Spielplatz gut besucht wird und von vielen Kindern unterschiedlichen Alters genutzt wird. Es wäre sehr schade, wenn der Spielplatz wegfalle, nur um die Fläche zu bebauen. Gerade die Vielfalt der kleineren Spielplätze in der Nähe ist toll, denn so lässt sich das Spielen der Kinder mit einem Spaziergang verbinden. Darüber hinaus sind die Plätze so nicht überfüllt, was in der aktuellen Situation von großem Vorteil ist. Wir vermeiden zurzeit die größeren Spielplätze, da diese sehr voll sind. Dazu kommt, dass es für Kinder toll ist, immer mal wieder neue Spielplätze zu entdecken und ihnen Abwechslung zu bieten. Wir hoffen, dass dieser Spielplatz sowie die weiteren kleinen Spielplätze im Umkreis erhalten bleiben und nicht für eine Bebauung weichen müssen“, heißt es unter anderem.