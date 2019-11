Ausstellung : Die Faszination afrikanischer Kunst

KAMP-LINTFORT In der Herbstausstellung der Galerie Schulz sind bis zum 15. Dezember 270 Masken, Tanzaufsätze und Figuren aus Mali, der Elfenbeinküste und der Demokratischen Republik Kongo zu sehen.

Die Herbstausstellung der Galerie umfasst 270 Objekte. Zum Beispiel trägt ein hölzerner Tanzaufsatz des Stammes Bambara aus Mali, der bei Ritualen auf den Kopf gesetzt wurde, über dem stilisierten Kopf Hörner, die an eine Gazelle erinnern. Eine hölzerne Figur des Stammes Agnie aus der Elfenbeinküste zeigt eine Mutter mit übergroßem Kopf, die in ihren Armen ihr Kind hält. Oder bei einer Gesichtsmaske des Stammes Tchokwe oder des Stammes Luckazi aus der Demokratischen Republik Kongo sind Augen, Nase und Mund stilisiert, um dadurch besonders hervorzutreten.

Ansgar Müller zieht sich zurück, Peter Paic tritt an : SPD will neuen Landrat im Kreishaus

Er lässt fast keine Ausstellungseröffnung in der Galerie und dem Kunsthandel Bernd Schulz aus. Er besucht die Frühlings- und die Herbstausstellung sowie die Sonderausstellungen, zu der die Galerie an der Oststraße zu besonderen Anlässen einlädt. Ist sie doch die größte Galerie für afrikanische Kunst in Europa, noch größer als die Galerien für afrikanische Kunst in Brüssel und Paris, den Hochburgen afrikanischer Kunst in Europa.