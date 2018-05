Kamp-Lintfort: Fastenbrechen - gelebte Freundschaft

Kamp-Lintfort Um 21.38 Uhr, als die Sonne untergegangen war, brachen am Montag im Ratssaal 40 Muslime und Christen das Fasten im Ramadan. Nach dem Verspeisen von Datteln versammelten sich die Männer im Besprechungsraum neben dem Ratssaal zu einem Gebet unter Leitung von Mustafa Klanco, dem Imam der Bosnisch-Islamischen Gemeinde an der Haarbeckstraße.

In dieser Gruppe entstand die Idee, ein "Iftar" ins Leben zu rufen, wie das Fastenessen auf Arabisch heißt. 1997 fand es erstmals statt. Meistens organisiert eine Gemeinde das Iftar und lädt dazu ein, zum Beispiel vor einem Jahr die islamische Gemeinde Malazgirt an der Franzstraße. Diesmal war es keine Gemeinde, sondern die Stadt mit Bürgermeister Christoph Landscheidt, wie bereits einmal 2008, damals auf dem Kamper Berg. "Das Fastenbrechen ist ein Zeichen für gelebte Gastfreundschaft", unterstrich er am Montagabend. "Es hilft, das friedliche Miteinander zu fördern. Die verschiedenen religiösen Gruppen empfinden sich gegenseitig als Bereicherung." Er wünschte sich, die Vertreter der religiösen Gruppen sollten sich in den Parteien und Fraktionen einbringen. Dies sei besser, als über einen Integrationsrat parallele Strukturen zu den Ausschüssen und zum Rat aufzubauen.