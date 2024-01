Fahrerflucht in Kamp-Lintfort Geparkte Autos beschädigt

Die Polizei sucht einen Fahrer, der mit seinem Wagen mehrere geparkte Autos beschädigt hat. Die Tatzeit liegt irgendwann zwischen Dienstag (23. Januar), 21.30 Uhr und Mittwoch (24. Januar), 7.45 Uhr). In diesem Zeitraum standen ein schwarzer Tiguan und ein schwarzer Ford am Fahrbahnrand des Dieprahmswegs in Richtung Friedrich-Heinrich-Allee. Beide Pkw wurden am Außenspiegel und an weiteren Stellen beschädigt. Bei dem flüchtigen Fahrzeug könnte es sich um ein mittel- bis dunkelblaues, metallicfarbenes Fahrzeug handeln, teilte die Polizei weiter mit. Der Fahrer müsste in der Nacht auf dem Dieprahmsweg in Richtung Rundstraße gefahren sein. Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 934-0.