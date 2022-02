Mönchsschall in Kamp-Lintfort : Fällarbeiten in den Wäldern Kamp-Lintforts

Kamp-Lintfort Besonders die alten Buchen sind durch die Dürre der vergangenen Jahre teilweise abgestorben oder massiv geschädigt. Es besteht laut Regionalforstamt eine akute Gefährdung der Waldbesucher.

der Woche vom 28. Februar bis 4. März finden Fällarbeiten am südlichen Rand des „Niederkamps“ sowie vereinzelt am Außenrand des angrenzenden Waldes „Mönchschall“ in Kamp-Lintfort statt. Das teilt das Regionalforstamt Niederrhein mit. Die Arbeiten seien erforderlich, weil vornehmlich alte Buchen durch die Dürre der vergangenen Jahre teilweise abgestorben oder massiv geschädigt seien. Es besteht daher eine akute Gefährdung für Waldbesuchende, die den stark frequentierten Wanderweg nutzen. Der vergangene Sturm habe diese Situation zudem deutlich verschärft. In enger Zusammenarbeit mit der unteren Naturschutzbehörde des Kreises Wesel sowie der Biologischen Station im Kreis Weselwerde der Eingriff auf das notwendigste Maß beschränkt. Sofern keine akute Gefahr von einzelnen Bäumen ausgehe, würden diese ihrem natürlichen Zerfall überlassen und dienten damit in Zukunft als wertvoller Lebensraum für diverse Tier- und Pflanzenarten, erklärt das Regionalforstamt. Waldbesuchende könnten den Weg während der Maßnahme nicht nutzen, weil dieser aus Sicherheitsgründen zeitweise gesperrt werde. Das Team des Forstbetriebsbezirks Leucht bittet diesbezüglich um Rücksichtnahme und Verständnis. Das Regionalforstamt Niederrhein mit Sitz in Wesel, gehört zu Wald und Holz NRW, der Forstbehörde in Nordrhein-Westfalen. Das Forstamt hat 90 Mitarbeiter, davon 23 Försterinnen und Förster in den Revieren. Das Forstamt Niederrhein kümmert sich um die Belange des Waldes in der Region. Dazu gehören die Beratung und Betreuung des privaten und kommunalen Waldbesitzes sowie die Bewirtschaftung von landeseigenen Waldflächen. Zum Aufgabengebiet zählen die Umweltbildung, die Überwachung der Einhaltung der geltenden Rechtsvorschriften im Wald und die Förderung der Wald- und Forstwirtschaft in der Region.