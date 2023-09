Fachtagung in Kamp-Lintfort Kreissportbund bringt Erzieher und Kinder in Bewegung

Der Kreissportbund Wesel hat in Kooperation mit dem seinem Pendant in Kleve den Fachtag „Kids in Bewegung“ in Kamp-Lintfort durchgeführt. Der Fachtag fand in der Halle an der Sudermannstraße mit insgesamt 45 Teilnehmenden statt. Das Angebot war speziell für Erzieher aus den „Anerkannten Bewegungskindergärten“ sowie für deren Kooperationsvereine. Nach einer kurzen Begrüßung durch das Organisationsteam sei der Tag mit einem 90-minütigem Impulsvortrag zum Thema Gleichgewicht mit Bewegungsspielen gestartet. Hierbei hatten laut Kreissportbund die Teilnehmenden die Möglichkeit, die verschiedenen Bewegungsformen auszuprobieren, da der Vortrag bewegt und interaktiv gestaltet wurde. Im Anschluss daran begannen die Workshop-Phasen mit den Themen „Tanzpädagogik und Kindertänze“, „Bewegen und Lernen“ und „Motopädie (er)leben im Kita-Alltag“. Auch die drei Workshop-Phasen seien sehr aktiv gewesen, so dass die Übungen, Spiele und Tänze allesamt ausprobiert und erlebt werden konnten.