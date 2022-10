Sondermülldeponie: Eyller Berg in Kamp-Lintfort : „Bei der Einrichtung des Canyons haben sich erhebliche zeitliche Verzögerungen ergeben“

Kamp-Lintfort In einer Stellungnahme erklärt die Eyller Berg Abfallgesellschaft, dass sie eine Fristverlängerung für die Einrichtung und für die Ablagerung im sogenannten Canyon bis zum 31. Dezember 2023 beantragt habe. Was zu den zeitlichen Verzögerungen geführt habe.

Anlass für die beantragte Fristverlängerung für die Ablagerungsphase auf der Sondermülldeponie Eyller Berg bis zum 31. Dezember 2023 seien „erhebliche zeitliche Verzögerungen bei der Einrichtung des Canyons“. Das teilte die Eyller Berg Abfallgesellschaft (EBA) am Mittwoch mit. Wie berichtet, hatte dies Anfang der Woche für große Empörung in Kamp-Lintfort gesorgt, weil für die Sondermülldeponie im Rahmen eines Vergleichs 2015 ein verbindliches Ende der Abfallablagerung zum 31. Dezember 2022 festgelegt worden war. Wie die Eba mitteilte, seien die zeitlichen Verzögerungen der Corona-Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Lage wie zum Beispiel Lieferkettenprobleme sowie Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Baustoffen geschuldet. Dies sei bei Vergleichsabschluss nicht vorhersehbar gewesen. „Die Verhältnisse, die für den Inhalt des Prozessvergleichs maßgebend gewesen sind, haben sich dadurch so wesentlich geändert, dass ein Festhalten an der ursprünglichen Regelung nicht zuzumuten ist“, heißt es weiter: „Insofern handelt sich um eine durch § 60 Verwaltungsverfahrensgesetz vorgesehene Anpassung des Vergleichs, die wir für erforderlich halten und nicht etwa um eine Kündigung.“ Die Deponiebetreiber bestätigten, dass sie Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt haben, mit dem Ziel, die Frist für die Endrekultivierung der Deponie bis zum 30. Juni 2031 zu verlängern – „sofern bei Ende der Ablagerungsphase sämtliche hierfür erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen von Behörden und sonst zu Beteiligenden vorliegen“. Nach vorliegenden Sachverständigengutachten sei die Gesamtrekultivierung bis zum 31. Dezember 2027 „objektiv unmöglich“. Unabhängig davon sei die bereits vereinbarte Rekultivierung von fünf Hektar bis zum 30. Juni 2026 von der Klage nicht betroffen.