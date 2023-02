Sondermülldeponie in Kamp-Lintfort Eyller Berg steht auf der Tagesordnung

„Allerdings bedeutet dies nicht, dass kein weiterer Abfall mehr angeliefert werden darf“, teilt die Stadtverwaltung in der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Klimaschutz mit und beantwortet damit eine Frage, die viele Anwohner und Kritiker nach dem Vergleich gestellt hatten. „Die EBA wurde verpflichtet, die Überhöhungen abzubauen und das Material in die seit dem Jahr 2015 vorgesehene Kubatur bis zum 30. September 2024 einzubauen“, fasst die Verwaltung die Ergebnisse des Vergleichs zusammen. Nach der Umlagergung der Überhöhungen werde ein staatlicher Vermesser feststellen, wie viel Material noch benötigt werde, um die festgelegte Kubatur des Berges herzustellen. „Es ist schon jetzt abzusehen, dass das Material aus den Überhöhungen nicht ausreichen wird“, heißt es in der von Dezernent Martin Notthoff unterzeichneten Vorlage. „Der EBA ist es in diesem Fall gestattet, Ersatzbaustoffe heranzuziehen, um die Fehlmengen bis zum 30. September 2025 auszugleichen. Dabei können auch Abfälle zur Verwertung zum Einsatz kommen. Kürzere Fristen bei Umlagerung und Herstellung der Kubatur konnten im Vergleich leider nicht vom Land durchgesetzt werden“, heißt es weiter. Es könne nicht pauschal gesagt werden, welche Stoffe in diesem Fall zum Einsatz kämen. Als Beispiele für Abfälle zur Verwertung der Deponieklasse I und II listet die Verwaltung unter anderem leicht belastete Böden, leicht belasteter Bauschutt, Straßenaufbruch sowie Müllverbrennungsmaterial auf. Für die Abdichtung der Deponie komme teerhaltiger Straßenaufbruch zum Einsatz. Dieser werde bereits auf dem Plateau in größeren Mengen zwischengelagert. „Eventuell wird hier noch weiteres Material nötig“, erläutert Notthoff in der Vorlage.