Deponie-Ende in Kamp-Lintfort Nach dem neuen Vergleich zum Eyller Berg überwiegt die Skepsis

Die Betreibergesellschaft habe sich mit dem Vergleichsabschluss verpflichtet, bis zum 30. September 2024 die im Canyon-Bereich gelegenen Deponieabschnitte vollständig einzurichten. „Nachdem die Überhöhungen vollständig in den eingerichteten Canyon eingebaut sind, wird ein staatlicher Vermesser ermitteln, ob im Canyon-Bereich die Kubatur 2015 erreicht wurde“, teilte Bezirksregierung nach der Verhandlung vor dem Oberverwaltungsgericht mit. Für den Fall, dass diese dort nicht erreicht sei, soll der Vermesser feststellen, wieviel Material noch erforderlich sei, um die Kubatur wie gefordert herstellen zu können. „Der EBA wird in diesem Fall gestattet, diese Fehlmengen mit geeigneten Ersatzbaustoffen bis zum 30. September 2025 auszugleichen“, so die Bezirksregierung. Es könnten hierbei auch Abfälle zur Verwertung zum Einsatz kommen. Das Land habe sich in den Verhandlungen für kürzere Fristen bei Umlagerung und Kubatur eingesetzt, habe dies aber nicht durchsetzen können, heißt es in der Pressemitteilung.