Umweltschutzdiskussionen in Kamp-Lintfort: SPD: „Matterhorn oder Eyller Berg?“

Kamp-Lintfort Der Landtagsabgeordnete René Schneider wirft den Deponiebetreibern erneut eine „Verzögerungstaktik“ vor. Er will im Umweltausschuss des Landtags weiter nachhaken. Die SPD-Ratsfraktion möchte im städtischen Umweltausschuss die Größe des „Giftmüllbergs“ thematisieren.

Der Eyller Berg wird Thema im Umweltausschuss des Landtags. „Wir haben die Vorsitzende um einen Bericht gebeten“, sagte am Donnerstag SPD-Landtagsmitglied René Schneider in einem Pressegespräch. Er möchte unter anderem klären, ob die Eyller Berg Abfallbeseitigungsgesellschaft (EBA) als Deponiebtreiber eine „Verzögerungstaktik“ beim Verfahren zur Oberflächenabdichtung des Müllbergs betreibe. Entsprechende Vorwürfe hatte Schneider Anfang Januar erhoben. Die EBA hatte dies und andere Kritikpunkte zurückgewiesen (wir berichteten). Schneider zeigte sich unbeeindruckt von der Antwort der EBA. „Sie wusste immer juristische Vereinbarungen zu ihrem Vorteil zu nutzen“, sagte er. Er möchte im Düsseldorfer Umweltausschuss auch erfahren, wie das in einem juristischen Vergleich vereinbarte Ende der Müllablagerungen im Jahr 2022 aus Sicht der Landesregierung zu halten sei. Er bezweifle, dass sich die ausstehenden Schüttmengen in diesem Zeitraum darstellen ließen.