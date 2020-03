Lange Nacht der Industriekultur in Kamp-Lintfort : Kamp-Lintfort fährt eine Extraschicht

Lange Nacht der Industriekultur in Kamp-Lintfort

Impression der Extraschicht am Bergwerk West. Foto: Kress, Hans-Ulrich (huk) /Archiv/Kress, Hans-Ulrich (huk) / Archiv

Kamp-Lintfort Im Rahmen der Landesgartenschau beteiligt sich die Stadt erstmals wieder an der langen Nacht der Industriekultur. Das Programm für die Veranstaltung am 27./28. Juni steht.

Alphorn-Bläser stehen auf den sanften Hügeln des Landschaftsbauwerk „Kleiner und Großer Fritz“. Stelzenläufer und ein Maskentheater unterhalten das Publikum am Fuß des Förderturms. Die Walking-Band „Musik for the Kitchen“ ist auf der Friedrich-Heinrich-Allee unterwegs. Und zur Mitternacht folgt der krönende Höhepunkt: eine Licht- und Klanginstallation.