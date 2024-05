Lange Nacht der Industriekultur So feiert Kamp-Lintfort die „Extraschicht“

Die Extraschicht Nach einer einjährigen Pause findet die lange Nacht der Industriekultur in Kamp-Lintfort wieder am Samstag, 1. Juni, statt. Spielorte sind der Zechenpark mit seinem Quartiersplatz und der Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee. Die Besucherinnen und Besucher erwarten interessante Einblicke rund um die Geschichte des ehemaligen Zechengeländes. Bergleute erklären ihre Arbeitswelt und die Gerätschaften im Lehrstollen. Auf dem fast 70 Meter hohen Förderturm überblicken Besucher den Niederrhein. Die Fahrt auf dem Turm ermöglichen die Mitglieder der örtlichen Fördergemeinschaft für Bergmannstradition. Mitglieder der Grubenwehr werden sich als Attraktion vom Förderturm abseilen. Erstmals werden auch geführte Bus-Touren durch die Altsiedlung angeboten.



Programm am 1. Juni Eine Bühne, gesponsert durch die Stadtwerke Kamp-Lintfort, steht auf dem Quartiersplatz. Drei musikalische Auftritte sind geplant: Den Anfang macht Jona Rous, gefolgt von der Band „This is...!“. Zum Abschluss spielt die Band BASH. Am Schirrhof lädt die Gruppe Entretemps zu Musik und Tanz ein. Das kleinste „Variété der Welt“ bietet Stunts, Tricks und viel Humor. Im Pferdestall liest Autor Erwin Kohl aus seinem Krimi „Mörder in der Grube“. Auf dem Quartiersplatz gibt es Mitmachaktionen im Rahmen eines Färberprojektes. Auch ein Graffiti-Künstler wird an diesem Tag erwartet. Hier darf man auch mal selber sprühen. Höhepunkt des Abends soll die Illuminierung des Förderturms sein, der um Mitternacht mit bengalischen Feuern und Kometenstreifen erstrahlt.

Gastronomie am 1. und 2. Juni Die Besucherinnen und Besucher aus Nah und Fern (bei der letzten Extraschicht wurden etwa 4000 allein in Kamp-Lintfort gezählt) dürften sich auf Grill-Spezialitäten, Burger, Falafel, Pommes frites, Mini-Donuts und Crêpes freuen.

Eintrittskarten für den 1. Juni Die Tickets für die Extraschicht können im Vorverkauf bis Ende Mai für 20 Euro, ermäßigt 16 Euro, im Infozentrum Stadt und Bergbau an der Friedrich-Heinrich-Allee 81 erworben werden. Öffnungszeiten: dienstags bis freitags, 10 bis 15 Uhr, samstags und sonntags, 11 bis 16 Uhr. Am 1. Juni gibt es Tickets zum Preis von 24 Euro. Das Spielortticket, das nur für Kamp-Lintfort gilt, kostet an dem Abend dann 14 Euro.



Zechenparkfest am 2. Juni Die Stadt Kamp-Lintfort nutzt die bereits bestehende Infrastruktur der Extraschicht dafür, ein Familienfest im Zechenpark am Sonntag, 2. Juni, auszurichten. An diesem Tag ist der Eintritt frei. 4000 Besucher kamen 2022 in den Park. Das Familienfest läuft von 12 bis 18 Uhr. Für die musikalische Begleitung sorgen das Orchester der Musikschule Kamp-Lintfort (12 Uhr) und der Chor „Musik inklusive“ (13.45 Uhr). Um 15 Uhr unterhält das Kindertheaterstück „Bagage“ von Elabö das Publikum. Es handelt sich um ein nonverbales Zirkustheater für Kinder ab vier Jahren. Die Band „Elaine“ spielt zum Abschluss des Tages um 16.30 Uhr.



Programm am 2. Juni Entlang der Sparkassen-Promenade ist ein Programm für die ganze Familie geplant. Die „rollende Waldschule“ der Stadtwerke Kamp-Lintfort ist dabei sowie Hochschule Rhein-Waal und SCI mit einem Urban-Gardening-Projekt. Die Skateboardgemeinschaft Kamp-Lintfort sorgt für „Programm“ an der Pumptrack-Anlage. Im Forschergarten und auf dem Spielplatz finden ebenfalls Aktionen statt. Zahlreiche Kamp-Lintforter Vereine und Verbände bringen sich mit eigenen Angeboten ein. Das Ka-Liber bietet unter anderem Kinderschminken an, der Verein LesArt baut ein Lesezelt auf, und das Kulturcamp bringt eine Malaktion mit. Der Laga-Förderverein veranstaltet Führungen und Rallyes durch den Zechenpark und stellt die App „Flora Incognita“ vor, mit der Pflanzen bestimmt werden können. Im „Grünen Klassenzimmer“ erfahren die Besucher viel über Natur und Umwelt. Auch der Tierpark Kalisto bringt sich ein – unter anderem mit Alpaka-Führungen durch den Park.



Eintritt am 2. Juni Die Teilnahme am Zechenparkfest ist kostenfrei. Sponsoren (auch der Extraschicht) sind die Sparkasse Duisburg und die Stadtwerke in Kamp-Lintfort.