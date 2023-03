Gastronomie in Kamp-Lintfort Lufre eröffnet die Saison mit einem Menüabend

„Zuhause bei Freunden“ heißt es am Samstag, 4. März, ab 18 Uhr, im Eventlokal Lufre im Kamp-Lintforter Zechenpark. Die Gastronomen David Bloch und Florian Miebach zeigen, welche kulinarische Vielfalt und Ideen sie auf der Pfanne haben. „Wir eröffnen mit dem Menü-Abend die Saison“, sagt David Bloch. Der Betreiber vom Lufre plant weitere Veranstaltungen. Dazu gehört auch die Eröffnung des Biergartens Anfang April. Dass Bloch mit Florian Miebach vom Moerser FM Catering gemeinsam einen Vier-Gang Menü auf die Teller bringt, sei schon länger geplant gewesen und passe genau zum Start in die Saison. „Unser Motto ‚Zuhause bei Freunden‘ ist nicht nur der Grundgedanke für unsere Bewirtung im Lufre, sondern bestimmt genauso den ersten Menü-Abend“, so Bloch. Beide haben ihre kreativen Ideen in das Menü eingebracht. „Sowohl unsere Küchencrew, als auch das Team von FM Catering kreieren jeweils zwei Gänge, die insgesamt ein stimmiges Vier-Gang Menü ergeben. Jeder sorgt für zwei Gänge, die in ihrer Kombination und den Zutaten perfekt zueinander passen“, so David Bloch. Gestartet wird mit einem Empfang auf der Terrasse mit Winzersekt oder Champagner und einem Gruß vom Feuer. Mit kleinen Leckereien stimmen die Teams auf den Abend ein. Danach folgt das Vier-Gang-Menü, zu dem unter anderem Hummer und Wagyu gehören wie Lachs und Schwein. „Wir feiern den Wechsel von Fleisch und Fisch in ausgewählten Geschmacksrichtungen“, verrät David Bloch. Für den süßen Abschluss sorgt ein Dessert. Lukas Kepser sorgt für den musikalischen Rahmen. Der Menü-Abend kostet pro Person 89 Euro inklusive der begleitenden Getränke. Das Restaurant Lufre liegt im Zechenpark, Friedrich-Heinrich-Allee 63. Die Menüfolge ist unter anderem über Facebook FM Catering nachzulesen. Reservierungen per Mail unter info@lufre-restaurant.de