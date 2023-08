Event in Kamp-Lintfort Den Sonnenuntergang im Zechenpark genießen

Als Veranstalter Mo.Event 2021 zum ersten Mal zum Sundowner in den Zechenpark einlud, hatte er nicht mit dieser großen Resonanz gerechnet. „Die Leute kamen mit Picknick-Decken in den Park und setzten sich auf die Wiesen, um gemeinsam einen lauschigen Abend zur verbringen und den Sonnenuntergang am Förderturm zu genießen“, erinnert sich Manfred Kant von Mo.Event.