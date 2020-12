Evangelische Gemeinde Lintfort : Kirche kommt per Brief in 6000 Haushalte

Kirche kommt per Brief in 6000 Haushalte

KAMP-LINTFORT Die Gemeinde hat ihre Mitglieder angeschrieben, um über die Besonderheiten des Fests im Corona-Jahr zu informieren und den Menschen Mut zu machen. Das kommt bei vielen gut an.

(lang) Rund 6000 Briefe hat die evangelische Gemeinde Kamp-Lintfort an Haushalte verschickt. Darin wandten sich die Pfarrer Michael Hammes, Frank Hartmann, Ulrich Peuckert und Christoph Roller an die Gemeindemitglieder: „Dieses Jahr ist anders. Auch Weihnachten werden wir anders erleben als sonst.“ Und sie erklärten, warum die Gläubigen auf Weihnachtsgottesdiente verzichten müssen. „In diesem Jahr feiern wir auf Abstand. Aber Gott bleibt nicht auf Abstand“, war in in dem Schreiben weiterhin zu lesen. Dazu gab es ein kleines Fensterbild mit einem Foto der in der Kreuzkirche aufgebauten Krippe, Informationen zu den angebotenen virtuellen Gottesdiensten – und eine Anmeldekarte für den inzwischen allerdings abgesagten Freiluft-Gottesdienst.