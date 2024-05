Europawahl 2024 Stadt Kamp-Lintfort verschickt Wahlbenachrichtigungen

Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis der Stadt Kamp-Lintfort eingetragen sind, geht bis spätestens zum 19. Mai eine Wahlbenachrichtigung zu. Wer keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat und der Auffassung ist, in Kamp-Lintfort an der Europawahl teilnehmen zu können, muss sich an das Wahlamt wenden. Wer am Wahltag verhindert ist, hat die Möglichkeit, seine Stimme per Briefwahl abzugeben. In diesem Zusammenhang bestehen laut Stadt mehrere Optionen zur Wahlscheinbeantragung: Scannen eines QR-Codes auf der zugestellten Wahlbenachrichtigung, Online über eine Verlinkung auf der Homepage der Stadt Kamp-Lintfort unter www.kamp-lintfort.de, per E-Mail an wahlen@kamp-lintfort.de; Rücksendung / Rückgabe des auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung abgedruckten Wahlscheinantrages.