Krönender Abschluss des Kinder- und Jugendmusikfestivals Kloster Kamp Schüler proben für den großen Musical-Auftritt

70 Schüler und Schülerinnen des sechsten Jahrgangs an der Europaschule studieren diese Woche im Rahmen des Kinder- und Jugendmusikfestivals eine Musical-Produktion ein. Unter dem Titel „Endlich! Elbphilharmonie“ proben sie mit vier professionellen Hamburger Musical-Darstellern eine Woche lang das Musical und präsentieren es am Ende vor einem öffentlichen Publikum in der Kamp-Lintforter Stadthalle.