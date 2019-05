Wahl in Kamp-Lintfort : Europaschüler werben für die Europawahl

Bürgermeister Christoph Landscheidt (links) lobte die Schüler für das politische Engagement zur Europawahl. Foto: Norbert Prümen (nop)

KAMP-LINTFORT Mit einer Aktion in der Innenstadt haben die Sekundarschüler am Mittwoch Passanten auf die Europawahl aufmerksam gemacht.

Am 26. Mai ist Europawahl. Eine wichtige Sache, dennoch wird die Wahlbeteiligung wahrscheinlich wieder höchstens um die 50 Prozent betragen. „Zu wenig“, finden die Schüler der Kamp-Lintforter Europaschule und präsentierten ihre Ansichten dazu am Mittwochvormittag an einem Informationsstand vor dem Einkaufszentrum EK3. „Europawahl – dieses Mal gehe ich hin“, lautete ihr Motto. „Wir haben normalerweise jedes Jahr eine Projektwoche zum Thema ‚Europa‘, an der sich immer all unsere rund 450 Schüler beteiligen“, erklärte Schulleiterin Barbara Mennekes. „Diesmal ging es um die anstehende Wahl. Die Idee zur Aktion hatten 42 Schüler der Jahrgangsklassen acht und neun.“

„Ja genau“, bestätigte der 14-jährige Robin Meischner. „Wir finden nämlich, dass Europa gut ist. Vor allem für uns Jugendliche. Wir können überall arbeiten, überall die Grenzen frei überschreiten und ohne erhöhte Gebühren mit dem Handy telefonieren. Und wenn wir dann später einmal Rentner sind, auch unsere Rente überall genießen. Deswegen wollen wir mit unserer Aktion versuchen, dazu beizutragen, dass diesmal mehr Leute ihre Stimmen abgeben.“ Dafür hatten sie sich rund um ihren Informationsstand zusätzlich eine Reihe origineller Aktionen ausgedacht. So wurden vorbeieilenden Passanten unter anderem lecker aussehende mit erklärenden Aufklebern versehene Äpfel angeboten. Darüber hinaus konnte man sich unter dem Motto „Lächeln für Europa“ hinter einem leeren Bilderrahmen fotografieren lassen. Außerdem gab es eine kleine Fragebogenaktion, zu der die beteiligten Schüler auch in die weitere Innenstadt ausschwärmten, und natürlich versuchten sie immer wieder, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sie von der Wichtigkeit ihres Europa-Urnenganges zu überzeugen. Letzteres hatten sie schon am Vortag bei einem Besuch in der benachbarten niederländischen Stadt Venlo geübt, allerdings ohne einen speziellen Infostand. „Merkwürdigerweise gab es dort im Gegensatz zu hier überhaupt keine Plakatwerbung zu den anstehenden Europa-Wahlen. Das ist uns aufgefallen“, berichtete Simone Floss, die didaktische Leiterin der Europaschule von dem Ausflug. Eine andere Schülergruppe war erst am Mittwoch von einer eintägigen Informationsfahrt aus London zurückgekehrt. „Auf deren Bericht sind wir für die anschließende Nacharbeitung dieser Projektwoche besonders neugierig.“

Info Europawahl findet am 26. Mai statt An der Wahl zum neuen europäischen Parlaments am Sonntag, den 26. Mai beteiligen sich in Deutschland insgesamt 41 Parteien. Ihre Namen und eine Kurzbeschreibung ihrer politischen Ziele finden sich auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung unter www.bpb.de.