Kamp-Lintfort: Europaschüler besuchen die Oper

Kamp-Lintfort Ein nicht alltäglicher Ausflug führte Schüler der Europaschule Kamp-Lintfort nach Duisburg. Ziel war das Duisburger Opernhaus. Dort erlebten sie zunächst eine Führung, anschließend ging es in die Aufführung der Oper Peter Grimes des englischen Komponisten Benjamin Britten. Begleitet wurde die Gruppe von Lehrenden an der Europaschule.

Da der Opernbesuch an einem Sonntag stattfand, war die Beteiligung freigestellt. Umso erfreulicher war es, dass sich über 20 Schüler für das Projekt interessierten. Um 16.15 Uhr ging es mit dem Bus Richtung Duisburg. Nach der Ankunft am Opernhaus wurde die Gruppe von einem Mitarbeiter des Theaters in Empfang genommen und zu einer einstündigen Führung eingeladen: Es ging hinter die Kulissen, von der Bühnenmaschine unter der Bühne, bis hoch hinaus in den Schnürlboden. Dazu wurden Requisite und diverse Werkstätten innerhalb des Hauses besichtigt. Um 18.30 Uhr begann die Aufführung der Oper.