Tourismus in Kamp-Lintfort : Erste Radstation öffnet am Schirrhof

Kamp-Lintfort Die Stadt realisiert einen weiteren Baustein ihres Tourismuskonzeptes. Ab Mittwoch stehen unter der Remise 15 Fahrräder zum Ausleihen parat. Kooperationspartner der Stadt ist die PIA-Stadtdienste Gmb.

Das touristische Angebot in Kamp-Lintfort ist ab sofort um eine Facette reicher: Pünktlich vor den Sommerferien öffnet die Radstation am Schirrhof ihre Pforten. Sie befindet sich unter der Remise gleich gegenüber vom Infozentrum Stadt und Bergbau. Dort hat auch die neu eingerichtete Touristeninformation ihren Sitz. Mit dem Angebot möchte die Stadt den touristischen Aufwind, den Kamp-Lintfort 2020 im Rahmen der Landesgartenschau erlebte, weiter nutzen. „Wir realisieren einen weiteren Baustein unseres Tourismuskonzepts. Gerade das Radwandern ist in unserer Region ein wichtiges Kernthema“, betonte Andreas Iland, städtischer Wirtschaftsförderer und Prokurist der Laga-GmbH.

Er geht von einem regem Interesse an den Mieträdern aus. „Die Radstation komplettiert unser breites Freizeitangebot im Zechenpark und lädt gleichzeitig zu einer Erkundung des Niederrheins ein“, sagt er. Insgesamt 15 Leihräder stehen zum Projektstart parat. „Wir sind aber in der Lage so viele Räder zur Verfügung stellen, wie benötigt werden“, betont Frank Schellberg von der PIA-Stadtdienste GmbH als Projektpartner der Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft mit Sitz in Mülheim hat die Federführung in der Betreuung der Radstation übernommen, die mit den grünen Fahrrädern der Niederrhein Tourismus GmbH ausgestattet ist. Der Tüv Nord Bildung unterstützt in Kooperation mit dem Jobcenter des Kreises Wesel den Betrieb der Station. Beide Einrichtung fördern Menschen darin, in den Arbeitsalltag zurückzukehren und neue Perspektiven zu finden. Der Tüv Nord engagierte sich schon zur Landesgartenschau.