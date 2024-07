Begegnung und Austausch In Kamp-Lintfort steht eine Plauderbank

„Wir haben die Idee zwar nicht erfunden. Ich glaube, in Nieukerk gibt es sowas bereits. Wir haben uns aber gedacht, das könnte auch was für uns sein“, erklärte er in seiner Einweihungsrede und bedankte sich anschließend bei allen Beteiligten, die an der Verwirklichung der Idee mitgewirkt haben. Das waren neben dem städtischen Büro für Senioren- und Quartiersarbeit, die Verbandsentwicklung des Awo-Kreisverbandes Wesel, das gemeinsame Quartiersbüro Mitte/Rossenray des Caritasverbandes Moers-Xanten, die katholische Kirchengemeinde St. Josef, die Kamp-Lintforter Schreinerei Joosten und die örtliche Europaschule.