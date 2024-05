Zirkus in Kamp-Lintfort Kinder sind die Stars in dieser Manege

Info

Aufführungen Die insgesamt rund 500 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der Kamp-Lintforter Ernst-Reuter-Grundschule werden die Ergebnisse ihrer in den Workshops erworbenen Zirkuskünste am 31. Mai um 18, am 1. Juni um 10, am 7. Juni um 14 und 18 Uhr sowie am 8. Juni um 10 Uhr im Festzelt auf dem Schulhof an der Mittelstraße 144 präsentieren. Die Karten dafür sind weitgehend ausverkauft.

Zusatzshows Zusätzlich dazu gibt der Zirkus Casselly am Donnerstag, 30. Mai, um 16 und am Sonntag 2. Juni, um 14 Uhr eine eigene Vorstellung seiner „Jonito-Show“. Karten zum Preis von 17 bis 22 Euro für Erwachsene und 12 bis 17 Euro für Kinder sind an der Tageskasse oder vorher im Internet unter www.jonnycasselly.de zu erwerben.